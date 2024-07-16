CHP’nin Ankara İl Danışma Kurulu toplantısında Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı soruldu

Yayınlanma: 16.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.07.2024 - 04:00

Yavaş’ın yerel seçim başarısından söz ettiği konuşmasının sonunda, salondan bazı üyelerin Yavaş’a cumhurbaşkanı adayı olmasına yönelik çağrı yaptığı kaydedildi.

Bunun üzerine de Yavaş’ın parti üyelerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında teknik direktör, ‘Bırakın ben atacağım’ demez. En formda oyuncusuna attırır. Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak” sözlerini işaret ettiği belirtildi.

Yavaş’ın “Genel başkanımız bizi onurlandırdı. ‘İki forvetim var’ derken beni de saydı. Ben ABB başkanıyım. Somut bir cumhurbaşkanlığı süreci çıkana kadar bu konuyu ağzıma almayacağım. Somut bir süreç çıktığında partinin ve genel başkanın takdiri neyse onu yapacağız” dediği öğrenildi. Partililer, Yavaş’ın “Ben geleceğimi CHP ile kurdum” mesajını verdiğini de söyledi.

Öte yandan; Ankara’da geçen danışma kurullarının genel havasına ilişkin de konuşan partililer, “Partide genel olarak bir memnuniyet havası var. Tabanda geleceğe umutlu bakan, iktidara inanan bir hava var ve bu çalışma motivasyonu da sağlıyor” değerlendirmesini yaptı.

