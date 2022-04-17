Alacak verecek kavgasında kan aktı
Küçükçekmece'de ayakkabı işinde ortaklık yapan Ramazan Berktaş(36) ile Hilmi Karabacak(45) arasında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık çıktı. Alışveriş merkezinde buluşan ikili arasında yaşanan tartışmada Berktaş, Karabacak'ı 4 yerinden bıçakladı.
Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Ayakkabı işinde ortaklık yapan Ramazan Berktaş ile Hilmi Karabacak arasında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık çıktı.
Konuşmak için alışveriş merkezinde buluşan ikili arasında kısa sürede tartışma çıktı. Bu sırada Berktaş, Karabacak'ı sol karın, sol baldır, sağ bilek üstü ve kafasının arka kısmından bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralı Karabacak'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Daha sonra bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
ZANLI KISA SÜREDE YAKALADI.
Sağlık ekiplerinin, hastaneye
kaldırdığı Karabacak'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri
Berktaş'ı kısa sürede yakaladı. Berktaş, emniyette verdiği ifadede karşı tarafın
kalabalık olduğunu ve kendisini korumak için bıçağı rastgele salladığını ileri
sürdü.
Öte yandan, Berktaş ve Karabacak'ın kasten yaralama suçundan
kayıtları olduğu öğrenildi
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