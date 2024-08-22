Alacak verecek meselesi yüzünden sokakta silahlar konuştu: 3 yaralı

Arnavutköy’de bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle sokak ortasında silahla ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralandı ve anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 11:40
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Arnavutköy'de bir kişi alacak verece meselesi nedeniyle tartıştığı kişilere sokak ortasında kimseye aldırış etmeden silahla ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Boğazköy Yunus Emre Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre alacak, verecek meseli nedeniyle tartışan iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi cadde ortasında kimseye aldırış etmeden silahını çekerek tartıştığı kişilere ve araya girenlere ateş etti. Olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Görüntülerde, eline silah alan bir kişinin cadde de bulunan kimseye aldırış etmeden ateş ettiği, kıraathane içerisine doğru silahını doğrulttuğu ve içeridekilerin kaçtığı görülüyor. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


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