Alacak verecek meselesi yüzünden sokakta silahlar konuştu: 3 yaralı
Arnavutköy’de bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle sokak ortasında silahla ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralandı ve anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Arnavutköy'de bir kişi alacak verece meselesi nedeniyle tartıştığı kişilere sokak ortasında kimseye aldırış etmeden silahla ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Boğazköy Yunus Emre Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre alacak, verecek meseli nedeniyle tartışan iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi cadde ortasında kimseye aldırış etmeden silahını çekerek tartıştığı kişilere ve araya girenlere ateş etti. Olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
SALDIRI ANLARI KAMERADA
Görüntülerde, eline silah alan bir kişinin cadde de bulunan kimseye aldırış etmeden ateş ettiği, kıraathane içerisine doğru silahını doğrulttuğu ve içeridekilerin kaçtığı görülüyor. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li isim evinde başından vuruldu
- 'Önüne konulan her metni düşünmeden okuyan bu zat...'
- AKP'li Metiner'den Erdoğan'a açık soru
- AKP siyaseti çıkmaza girdi!
- Hâkimlerin yargılayacağı hâkimler
- Antik tabletten insanlığa dair garip kehanetler çıktı
- 'Ülke elden gidiyor, elinizi taşın altına koyun'
- 'Hala Davutoğlu başbakansa haberimiz olsun'
- Galatasaray turu eve bıraktı...
- Sokak ortasında darbedilen kadın konuştu!