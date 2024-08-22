Bayrampaşa’da gasptan kaçan kişinin sığındığı markete saldırı: 4 yaralı

İstanbul Bayrampaşa’da akşam saatlerinde gasp girişimine uğradığı iddia edilen kişi bir markete sığındı. Şüpheliler, market sahibi ve markete sığınan kişiye saldırdı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, 4 kişinin yaralandığı olayın failleri polis tarafından aranıyor.

İHA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 09:02
Bayrampaşa’da gasptan kaçan kişinin sığındığı markete saldırı: 4 yaralı
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Olay, saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi 32’nci Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre bir grup sokakta yürüyen bir kişiyi gasp etmeye çalıştı. Gasptan kaçan kişi sokak üzerinde bulunan bir markete girdi. Dükkana gelen kalabalığı uzaklaştırmak isteyen market sahibi bir anda grubun saldırısına uğradı.

Kalabalık grup taşlar, sopalar ve sandalyelerle markette bulunan market sahibi, market sahibinin annesi ve diğer iki kişiye saldırdı. Saldırı sonrasında şüpheliler olay yerinden kaçarken ihbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliler için yakalama çalışması başlatıldı.

Saldırı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.


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