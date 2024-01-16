Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 kişi yaralandı!

Sapanca'da alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan tartışmada bir kişinin silahla vurularak yaralandığı ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:01
Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 kişi yaralandı!
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Sakarya’nın Sapanca ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, H.Ö. (54) ile E.Ş. (43) arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Yerini kavgaya bırakan tartışmada E.Ş., tabanca ile H.Ö.'ye ateş ederek ayaklarından yaraladı. Yaralı kendi imkânları ile Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından H.Ö., Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.


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