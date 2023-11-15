Alacak verecek kavgasında sopa ve bıçaklar konuştu: 1’i ağır 3 kişi yaralandı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı bildirilen kavgada sopalar ve bıçaklar konuştu. Tarafların birbirlerine acımasızca saldırdığı olaylarda 1 kişi karnına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, 2 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.
Aşağı Hisar Mahallesi 4588 Sokak üzerinde, H.K., kardeşi İ.K. ve arkadaşları N.K. sokak üzerinde aralarında alacak-verecek meselesi olduğu belirtilen Y.O., oğlu Y.O., kardeşleri L.O., T.O., B.O. ve babası A.O. ile kavgaya tutuştu.
Bir grup ellerindeki sopalarla saldırırken, diğer grubun ellerinde ise bıçaklar olduğu görüldü. İki grubun birbirlerine acımasızca saldırdığı kavgada, İ.K. karnından ağır şekilde yaralanırken, kaçmaya çalışan H.K. sırtından, N.K. ise bacağından yaralandı.
KAN KAYBINI ÖNLEMEYE ÇALIŞTILAR
Karnından ağır yaralanan İ.K.’nin yardımına olay yerinin yakınında bulunan kahvehanedeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, ellerindeki bez ile İ.K.’nin karnına bastırmak suretiyle kan kaybını önlemeye çalıştı.
Olay yerinden kaçan diğer yaralılar da yakın sokaklarda bulunarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
6 KİŞİDEN 3’Ü TUTUKLANDI
Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Olaya karıştıkları belirlenen Y.O., Y.O., L.O., T.O., B.O. ve A.O. isimli şahıslar, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Y.O., T.O. ve L.O. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer taraftan yaralanan 3 kişinin tedavisinin sürdüğü, durumu ağır olan İ.K.’nin de hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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