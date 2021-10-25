Alacak-verecek tartışmasında kan aktı

25 Ekim 2021 Pazartesi, 19:10

Olay, Canik ilçesi Hacıismail Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Z.K.'nin tüfekle ateş açması sonucu yaralanan S.A., 112 ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Z.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.