Alacak-verecek tartışmasında kan aktı

Samsun'un Canik ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden tüfekle üzerine ateş açılan bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)
25 Ekim 2021 Pazartesi, 19:10
Alacak-verecek tartışmasında kan aktı
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Olay, Canik ilçesi Hacıismail Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Z.K.'nin tüfekle ateş açması sonucu yaralanan S.A., 112 ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Z.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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