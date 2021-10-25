Alacak-verecek tartışmasında kan aktı
Samsun'un Canik ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden tüfekle üzerine ateş açılan bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olay, Canik ilçesi Hacıismail Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Z.K.'nin tüfekle ateş açması sonucu yaralanan S.A., 112 ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Z.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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