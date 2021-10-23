Öğrencilerin kemerli kavgası kameralara yansıdı
İstanbul Beylikdüzü'nde iki farklı lisenin öğrencileri, sokak ortasında birbirlerine tekme, tokat ve kemerle saldırdı.
İstanbul Beylikdüzü'nde iki farklı lisenin öğrencileri, caddede buluştu tartıştı. Sözlü tartışmanın ardından öğrenciler, kavga etmeye başladı.
Öğrenciler birbirlerine tekme, tokat ve kemerle saldırdı. Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile son buldu.
O anlar kameralara böyle yansıdı:
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