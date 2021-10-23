Öğrencilerin kemerli kavgası kameralara yansıdı

İstanbul Beylikdüzü'nde iki farklı lisenin öğrencileri, sokak ortasında birbirlerine tekme, tokat ve kemerle saldırdı.

DHA
23 Ekim 2021 Cumartesi, 11:01
Öğrencilerin kemerli kavgası kameralara yansıdı
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İstanbul Beylikdüzü'nde iki farklı lisenin öğrencileri, caddede buluştu tartıştı. Sözlü tartışmanın ardından öğrenciler, kavga etmeye başladı.

Öğrenciler birbirlerine tekme, tokat ve kemerle saldırdı. Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile son buldu.

O anlar kameralara böyle yansıdı:


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