Alaçatı’nın kimliğini korumak için yola çıkıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Planlama Ajansı (İZPA), son yıllarda hızla artan turizm baskısının tarihi dokuda neden olduğu tahribata karşı Alaçatı’nın kültürel kimliğini korumak için kapsamlı bir çalışma hazırladı. İZPA ve Çeşme Vizyon Ofisi işbirliğiyle hazırlanan “Alaçatı Kentsel Sit Alanı Tasarım Rehberi” ile bölgede tarihi silüeti bozan tabela, tente, cephe ve görsel müdahalelerin ortak bir tasarım diliyle yeniden düzenlenmesi hedefleniyor. Alaçatı’nın taş mimarisi, dar sokakları, cumbalı yapıları ve kendine özgü kent estetiğini korumayı amaçlayan rehber, koruma-kullanma dengesi çerçevesinde hazırlandı. Özellikle yaz aylarında milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan bölgede artan ticari kullanımın yarattığı düzensiz görüntünün önüne geçilmesi hedefleniyor.

İZPA Genel Müdürü Aykut Uçar, “Asıl amacımız, Alaçatı’nın kendi karakterini güçlendirmek. Tarihi çevreyle uyumsuz rastlantısal uygulamalar zamanla bütüncül kent estetiğini zedeliyor” dedi.