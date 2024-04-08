Alaçatı Ot Festivali 13. kez kapılarını açacak

Yayınlanma: 08.04.2024 - 11:32

Güncelleme: 08.04.2024 - 11:32

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Alaçatı Ot Festivali 13. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Alaçatı’nın sembolü yel değirmeninde gerçekleşen tanıtım toplantısına Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli de katıldı.

Denizli, konuşmasında festivalin ruhunun son yıllarda değiştiğini ve halkın özlediği başlangıç ruhuna geri dönmesinin önemine vurgu yaptı. Bu nedenle, "Öz'e Dönüş" konseptinin belirlendiğini ve festivalin özündeki ruhu yeniden yakalamak için bu yönde bir adım atıldığını ifade etti.

Yeniden doğaya, geleneklere ve festivalin köklerine dönüşün önemine değinen Lal Denizli, halkın festivalin özünü hissedebilmesi ve eski günlerdeki coşkuyu yeniden yaşayabilmesi için bu konseptin seçildiğini dile getirdi.

Alaçatı Ot Festivali'nin geçmiş yıllardaki atmosferini hatırlatan Denizli, bu yıl festivalin daha içten ve samimi bir ortamda geçeceğini belirterek, halkı festivale davet etti.

‘’FESTİVALİMİZİ GELİŞTİMEK İÇİN BAZI UYGULAMALAR HAYATA GEÇİRECEĞİZ’’

Alaçatı Ot Festivali’nin hem Ege Bölgesi hem de tüm ülke için önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Lâl Denizli, “Festivaller çok önemlidir. Festivaller kentleri diri tutan, turizmi canlandıran ve insanlara farklı deneyimler yaşatacak yegâne ortamlardır. Dünyada birçok kentin gelir kaynağı bu tip festivallerdir. Bu nedenle Alaçatı Ot Festivali’mizi istediğimiz seviyeye getirebilmek adına hayata geçireceğimiz birkaç uygulamamız olacak” şeklinde konuştu.

Bu uygulamaların temellerinin bu sene atılacağını ancak asıl istenilen seviyeye bir sonraki festivaller döneminde ulaşılabileceğini dile getiren Denizli, Ayhan Sicimoğlu başta olmak üzere festivalin gelişimi adına katkıda bulunan tüm ekibe teşekkür ederek sözlerini şöyle noktaladı:

“Ot Festivali sadece gastronomi değil aynı zamanda bir eğlence festivali. Benim hayalim, bu sene bir miktar ancak önümüzdeki sene tamamen olmak üzere tüm Alaçatı’yı canlandırdığımız bir festival ortamı yaratmak. Biz bu festival süresince, esnafımızın da kazanacağı bir konsept yaratmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda gelen tüm misafirlerimizin günübirlik değil konaklamalı şekilde burada zaman geçirmelerini istiyoruz. Böylece hem turizmimiz hem de tüm yerel emekçilerimiz kazanç elde edecekler.”

Konuşmasının ardından halkın görüşlerini dinleyen Denizli, festivalin detayları ve katılımcılar hakkında bilgi verdi.