Alaçatı Ot Festivali’nde iklim krizine dikkat çekiliyor
11. Alaçatı Ot Festivali sağlıklı ve doğal kaynakları korunmuş bir dünya için katkı sunmayı hedefliyor. Festivalde iklim krizine karşı karbon ayak izinin azaltılmasının önemine vurgu yapılıyor.
Bitkisel beslenmeden yola çıkılarak, doğayı korumak ve iklim krizine dur diyebilmek fikrinden yola çıkılarak gerçekleştirilen Alaçatı Ot Festivali kapsamında, otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden konserlere kadar bir çok etkinlik düzenlenecek.
Ülkemizin endemik bitki zenginliğine dikkat çekilecek Festivalin ilk gününde İyengar Yoga Eğitmeni ve Ayurveda Uzmanı Sine Özsoy, saat 13.00’de İmren Han Otel’de “Yabani Otların Ayurvedik Özellikleri” adlı söyleşi yapacak.
Festivalin ikinci gününde ise, Aksaray Üni. Teknik Bilimler MYO Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alptekin Karagöz saat 11.00’de İmren Han Otel’de “Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımının İklim Değişikliği Bağlamında Değerlendirilmesi” adlı paneli konuşmacı olacak. Ege Otlarının Kullanım Alanları & Muhafazası ve Sürdürülebilirliği’ni ise Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dr Neşe Adanacıoğlu anlatacak.
Prof.Dr. Ceyhun Dizdarer, labada ve diğer ege otlarıyla sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam hakkında bilgilendirmelerde bulunacak.
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