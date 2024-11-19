Aladağlar'da kayboldular... Belaruslu dağcı kardeşler için çalışma başlatıldı!

Yayınlanma: 19.11.2024 - 14:12

Güncelleme: 19.11.2024 - 14:26

Belarus uyruklu iki kardeş Valentina ve Maria İvankova'nın, Cumartesi günü Aladağlar'ın Yedigöller mevkiine gitmek için yürüyüşe başladığı aktarıldı

Bir süre sonra kendilerinden haber alınamayan ikiz kardeşleri bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan başlattığı arama kurtarma çalışması devam ediyor.