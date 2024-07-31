Niğde Aladağlar’da tırmanış sırasında düşen dağcı öldü

Niğde’nin Çamardı ilçesinde bulunan Aladağlar’da tırmanış yapan 4 kişilik ekipten 1’i düşerek hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 16:05
Niğde Aladağlar’da tırmanış sırasında düşen dağcı öldü
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Çamardı ilçesine bağlı Emli Vadisi Kale Tepe Mevkii’nde, saat 10.30 sıralarında 4 kişilik ekibin tırmanış yaptığı sırada dağcı Özkan Çorapçıoğlu kayalıklardan düşerek yaralandı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve Niğde İl Jandarma Komutanlığı JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden indirilen yaralı dağcı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

43 yaşındaki dağcı Özkan Çorapçıoğlu hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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