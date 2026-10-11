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Alanya'da dehşet: Kardeşini balkondan attı, intihar etti

Alanya'da dehşet: Kardeşini balkondan attı, intihar etti

11.10.2026 16:40:00
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AA
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Alanya'da dehşet: Kardeşini balkondan attı, intihar etti

Antalya'da kavga ettiği kız kardeşini balkondan atarak yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi, tabancayla intihar etti.

 

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir binada ikamet eden Timuçin Ç. (51) ile kız kardeşi A.Ç. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Timuçin Ç, iddiaya göre kız kardeşini 1. kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı. Timuçin Ç, daha sonra tabancayla intihar girişiminde bulundu.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.Ç, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE ÖLDÜ

İtfaiyenin sepetli merdiveni yardımıyla balkona giren sağlık ekibi, yaralı Timuçin Ç'ye ilk müdahalede bulundu.

Daha sonra hastaneye kaldırılan Timuçin Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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