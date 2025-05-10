Alanya'da arı sokan genç kadın hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde arının sokması sonucu 20 yaşındaki Yasemin Şahinkaya isimli genç kadın yaşamını yitirdi. Şahinkaya'nın arıya alerjisinin olduğu öğrenildi.
Antalya'da arının sokması sonucu 20 yaşındaki genç kadın yaşamını yitirdi.
Oba Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Şahinkaya (20), arının sokmasının ardından fenalaştı.
Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Şahinkaya, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Şahinkaya'nın arıya alerjisinin olduğu öğrenildi.
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