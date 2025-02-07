Alanya'da ekiplerden 'kumar' baskını: Rekor para cezası geldi!
Antalya’nın Alanya ilçesinde kumar oynayanlara karşı düzenlenen operasyonlarda 92 bin 470 TL para cezası uygulandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde kumar, tombala ve oyun makinası uygulaması gerçekleştirdi.
İŞYERİ SAHİPLERİNE ADLİ İŞLEM
Yapılan denetimlerde 2 işyerinde kumar oynatmak ve yer temini sağlamaktan dolayı işyeri sahiplerine adli işlem yapıldı.
10 kişiye ise kumar oynamaktan dolayı 92 bin 470 TL para cezası uygulandı.
Etiketler: #Antalya
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