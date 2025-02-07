Alanya'da ekiplerden 'kumar' baskını: Rekor para cezası geldi!

Antalya’nın Alanya ilçesinde kumar oynayanlara karşı düzenlenen operasyonlarda 92 bin 470 TL para cezası uygulandı.

Alanya'da ekiplerden 'kumar' baskını: Rekor para cezası geldi!
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İHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 12:24

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde kumar, tombala ve oyun makinası uygulaması gerçekleştirdi.

İŞYERİ SAHİPLERİNE ADLİ İŞLEM

Yapılan denetimlerde 2 işyerinde kumar oynatmak ve yer temini sağlamaktan dolayı işyeri sahiplerine adli işlem yapıldı.

10 kişiye ise kumar oynamaktan dolayı 92 bin 470 TL para cezası uygulandı.


Etiketler: #Antalya

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