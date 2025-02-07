Alanya'da ekiplerden 'kumar' baskını: Rekor para cezası geldi!

Yayınlanma: 07.02.2025 - 12:24

Güncelleme: 07.02.2025 - 12:26

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde kumar, tombala ve oyun makinası uygulaması gerçekleştirdi.

İŞYERİ SAHİPLERİNE ADLİ İŞLEM

Yapılan denetimlerde 2 işyerinde kumar oynatmak ve yer temini sağlamaktan dolayı işyeri sahiplerine adli işlem yapıldı.

10 kişiye ise kumar oynamaktan dolayı 92 bin 470 TL para cezası uygulandı.