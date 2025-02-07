Antalya'da 3 araçlık zincirleme kaza: Yaralılar var...
Antalya’nın Serik ilçesinde yolcu midibüsü ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Belek-Boğazkent yolu Turizm Caddesi Oteller Kavşağı’nda saat 09.00 sıralarında Boğazkent Mahallesi yönüne seyreden Bekir A. idaresindeki 07 YU 480 plakalı yolcu midibüsü, caddeden çıkan Özcan D.’nin kullandığı 34 KOT 494 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle midibüs yan yatarak yolun ortasında dururken, otomobil Belek yönünden gelen Halil A. idaresindeki 02 DB 270 plakalı otomobille çarpıştı.
YARALILAR VAR
Zincirleme kazada midibüsteki yolculardan Boğazkent İtfaiye biriminde görevli itfaiye eri Yusuf İ. ve Durmuş A. adlı yolcu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yolcu midibüsünün Antalya’dan aldığı yolcuları Boğazkent Mahallesi’ne götürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
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