Alanya’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 10.09.2024 - 10:45

Güncelleme: 10.09.2024 - 10:45

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi., Nadir Çintaş (19) yönetimindeki 07 HVH 13 plakalı otomobil ile F.B. (43) idaresindeki Citroen marka 34 FF 3125 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilde sıkışan sürücü Çintaş ile yolcular T.Ö. (19) ve E.A.M. (18) çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Nadir Çintaş, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın ardından 34 FF 3125 plakalı minibüsün sürücüsü F.B. olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.