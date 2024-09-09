Ceza en popüler albümlerinden para kazanmıyor: 'O imzaları atmak istemezdim'

Yayınlanma: 09.09.2024 - 16:15

Güncelleme: 09.09.2024 - 16:15

Rapçi Ceza, Melis İşiten ile Zaten Şov programına konuk oldu. 'Yerli Plaka', 'Medcezir' ve 'Rapstar' albümlerinin telif haklarının kendisinde olmadığını, bu nedenle yüzde bir dahi kazanamadığını paylaşan Ceza, "O imzaları atmak istemezdim" dedi.

Ceza, şu ifadeleri kullandı:

"Albüm anlaşmalarını çok yanlış imzaladım. En değerli 3 albümüm olan Yerli Plaka, Medcezir ve Rapstar'ın hakları bende değil. Ben yüzde bir dahi kazanmıyorum o albümlerden. O imzaları atmak istemezdim."