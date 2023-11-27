Alanya'da işyerlerine kırmızı boyalı 'İsrail' saldırısı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 14:59

Güncelleme: 27.11.2023 - 15:22

Alanya'da faaliyet gösteren uluslararası bir kahve markasının 3 şubesi ile 2 farklı hamburger markasına ait birer şubesi dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.

İsrail'i protesto etmek amacıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen olayda, 5 farklı işyerinin tabelaları, kırmızı renge boyandı.

Sabah işe gelen çalışanlar boyayı sildi. Olayla ilgili güvenlik güçlerine herhangi bir başvuruda bulunulmadığı öğrenildi.