Alanya'da otomobilin çarptığı Ukraynalı turist öldü: Sürücü gözaltında
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı Ukraynalı turist hayatını kaybetti.
Mustafa Y. (67) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Ukraynalı turist Yaroslava Nikolaieva'ya (53) çarptı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Nikolaieva'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Savcı ve polisin çalışmasının ardından turistin cenazesi, Alanya Belediye morguna kaldırıldı. Sürücü Mustafa Y. gözaltına alındı.
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