Alanya'da otomobilin çarptığı Ukraynalı turist öldü: Sürücü gözaltında

Yayınlanma: 02.11.2024 - 13:28

Güncelleme: 02.11.2024 - 13:31

Mustafa Y. (67) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Ukraynalı turist Yaroslava Nikolaieva'ya (53) çarptı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Nikolaieva'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Savcı ve polisin çalışmasının ardından turistin cenazesi, Alanya Belediye morguna kaldırıldı. Sürücü Mustafa Y. gözaltına alındı.