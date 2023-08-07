Alanya'da sokak ortasında cinsel ilişkiye girmişlerdi... O görüntülere ilişkin yeni gelişme!

Alanya'da iki kişinin sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiği görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı. Görüntülere ilişkin 1 kişi tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 16:16
Alanya'da sokak ortasında cinsel ilişkiye girmişlerdi... O görüntülere ilişkin yeni gelişme!
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Antalya'nın Alanya ilçesinde çekildiği tespit edilen bir görüntü sosyal medyada infial yarattı. Söz konusu videoda 2 kişinin sokak ortasında yoldan geçen araçlara ve insanlara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiği anlar yer aldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

"EMNİYET EKİPLERİMİZCE YAKALANMIŞLARDIR"

Araştırma kapsamında görüntülerin 1,5 ay önce çekildiğinin tespit edildiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, "Şüpheli şahısların kimlik bilgileri tespit edilmiş ve emniyet ekiplerimizce yakalanmışlardır. Şüphelilerden E.E. tutuklanmış, C.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" ifadesi kullanıldı.


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