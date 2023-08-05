Alanya'da gurbetçiye 6 kişi sopalarla saldırdı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde gurbetçi tatilciye 6 kişi sopalarla saldırdı. Sopalı ve yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 05.08.2023 - 14:45
Alanya'da gurbetçiye 6 kişi sopalarla saldırdı!
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Antalya'nın Alanya ilçesi İskele Caddesi'nde dün gece saatlerinde bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Sopalı ve yumruklu kavgada Almanya'dan tatile geldiği öğrenilen gurbetçiye gezi teknesi çalışanı olduğu iddia edilen 6 kişi sopalarla saldırdı.

"YAZIK DEĞİL Mİ ADAMA"

Caddeden geçen turistlerin de izlediği kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü çeken kadının, "Yapmayın kaç kişi saldırıyorsunuz. Yapma, yapma. Yazık değil mi adama. Polisi arayın" sözleri kayıtlara yansıdı.

İsmi öğrenilemeyen gurbetçinin elinin kırıldığı ve başından yaralandığı öğrenildi.


Antalya tatil Gurbetçi kavga

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