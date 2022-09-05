Alaşehir’de ‘Kelter Yarışları’ renkli görüntülere sahne oldu

05 Eylül 2022 Pazartesi, 11:10

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda başlayan ve (5 Eylül) Alaşehir’in kurtuluşunda sona erecek olan Alaşehir 4. Üzüm Festivalinde 26 kişi “Kelter” adı verilen her biri 25 kilo olan toplam 50 kilogramlık üzüm sepetlerini 500 metrede en hızlı çeken unvanını alabilmek için kıyasıya yarıştı.

ALAŞEHİR SOKAKLARI RENKLENDİ

Kimi yarışmacılar kelterleri bitişe kadar taşıyamazken kimileri de bitiş çizgisiyle kendini yere bıraktı. Bir yarışmacı ise ağır gelen kelterlerdeki üzümleri vatandaşlara dağıtırken, bir taraftan da kelter içindeki üzümleri yiyerek yarışmayı tamamladı. Yarışmanın galibi ise 1 dakika 21 saniyelik derecesiyle Gökhan Dinç olurken yarım altının da sahibi oldu. Yarışmada ikinciliği ve çeyrek altının sahibi 1 dakika 32 saniye ile Uğur Eriş olurken, yarışmanın üçüncüsü ve gram altının sahibi 1 dakika 35 saniyelik derecesiyle Mustafa Çetin oldu.

"KİMSE KUSURA BAKMASIN ÜZÜMÜN BAŞKENTİ ALAŞEHİR"

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Manisa’nın en güzel ilçelerinden biri olan Alaşehir ilçesinin meydanındayız. Bağ sezonu başladı ve hasat döneminde kelter çekme yarışmasıyla festivalimize devam ediyoruz. Alaşehir üzümün başkenti. Diğer arkadaşlarımız kusura bakmasın ancak kendilerine bu sıfatı kullananlar ancak Alaşehir’in yanında il veya ilçe olurlar. Biz 80 bin ton kuru üzüm üretiyoruz ayrıca gümrüğümüz var ve 10 bin tır yaş üzüm ihraç ediyoruz. Bu gümrükten üzümlerimiz Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun birçok noktasına ulaşıyor. Bugün de bu gençler bizim bağ arasından kelter dediğimiz üzüm sepetlerini Pazar Camiinden meydana kadar taşıyarak dereceyle bitirmiş gençlerimiz. Zaten bu işi 12 yaşından beri uzun yıllardır yapıyorlar. Başarılı oldular. Kendilerine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Burada katılımda bir sınırlama yok. Diğer il ve ilçelerden de üzümcülerimiz gelir bu yarışmaya katılım olursa çok memnun oluruz. Onları da burada görmekten mutlu oluruz” dedi.

Yarışmanın geçen sene olduğu gibi bu yıl da birincisi olan Gökhan Dinç, “Bu sene de şampiyon oldum. Çok yorgunum çok da mutluyum. Ayaklarımdan birini hissetmiyorum. Güç ve hız yarışta çok önemli.” diye konuştu.