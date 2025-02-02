Albayrak’a da ‘özel’ ayrıcalık

Yayınlanma: 02.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.02.2025 - 04:00

Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları’nın özelleştirilmesinin ardından kurulan Sukkar Şeker, AKP’ye yakın şirketlerinden Albayrak Grubu’na ait. “Özel Endüstri Bölgesi” uygulamasıyla şirketlere birçok ayrıcalık tanınıyor. Bu kapsamda, özel mülkiyete konu alanlar kamulaştırılabiliyor. Altyapı ve üstyapı projeleri bakanlık tarafından onaylanıyor, bu işlemler için şirketten bedel alınmıyor. Ayrıca yatırım için gerekli “ÇED gerekli değildir” veya “ÇED olumlu” kararı en geç iki ay içerisinde veriliyor.

Yatırımın tamamlanıp tesisin üretime geçmesi için alınması gereken diğer izin, onay ve ruhsatlar da 15 gün içinde veriliyor. Hazine arazilerinin 49 yıllığına kullanım izni verilebiliyor. Uygulamadan yararlanan şirketler birçok vergi ve harçtan da muaf tutuluyor.

Aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çeken Albayrak Grubu’na geçen aylarda da bir ayrıcalık tanınmıştı. Ağustos 2024’te Bursa Osmangazi’de İznik Gölü’nün hemen dibinde yer alan bir arazi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla “Varaka Kağıt Sanayi Anonim Şirketi Özel Endüstri Bölgesi” ilan edilmişti. Varaka Kağıt da özelleştirme ile Albayrak Grubu’na geçen şirketler arasında yer alıyor.