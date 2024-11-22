Aldıkları koku ekipleri harekete geçirdi: İstanbul'da eve uyuşturucu baskını!

Fatih’te görev sırasında bir sokaktan geçen ekipler aldıkları yoğun uyuşturucu kokusunun ardından bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda tuvalet havalandırma boşluğunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aldıkları koku ekipleri harekete geçirdi: İstanbul'da eve uyuşturucu baskını!
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DHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 10:35

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde Fatih Katip Kasım Mahallesi’nde devriye attıkları sırada bir sokaktan yoğun şekilde uyuşturucu madde kokusu aldı.

BASKIN YAPILDI

Ekipler çevrede inceleme yaparken silah sesleri de duyuldu. Bunun üzerine çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında S.Z.D. ve I.K. isimli kadın şüpheliler ile S.M. ve A.Ş. isimli erkek şüpheliler yakalandı.

MALZEMELERE EL KONULDU

İkamet içerisinde yapılan aramalarda ise tuvalet havalandırma boşluğuna gizlenmiş şekilde; 8 kilo 650 gram mariuhana, 340 gram taş kokain, 266 gram kokain, 110 gram kubar, 17bin 500 uyuşturucu hap, 3 bin 500 sentetik ecza, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 15 bin 200 lira ve 5 dolar nakit para ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler 'uyuşturucu madde ticareti' ve '6136 SKM' suçlarından adliyeye sevk edildi.

 


Etiketler: #Fatih

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