ALES sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sonuçları erişime açıldı. ALES sonuçlarına adaylar tarafından https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşılabiliyor. ÖSYM tarafından daha önce verilen tarihine göre ALES sonuçları 14 Ekim'de açıklanması bekleniyordu.
Akademik kariyer hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen adayların girdiği ALES sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) sonuçlarının açıklandığını Twitter'dan duyurdu.
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Değerli ALES adaylarımız, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."
ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve
şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya
mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
ALES NASIL BİR SINAV?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),
78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,
yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi,
uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak
atamalarda, Türkiye'de lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim
için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları
sağlayan sınav sistemidir.
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