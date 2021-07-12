ÖSYM'den, aday kitapçığının bir kısmının sosyal medyadan paylaşılmasına ilişkin açıklama

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:55

ÖSYM'den, 11 Temmuz günü gerçekleştirilen 2021 Dikey Geçiş Sınavı sonrası aday kitapçığının bir kısmının sosyal medyadan paylaşılmasına ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, "2021 Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tamamlandıktan sonra sosyal medyada bir adayın soru kitapçığının bazı kısımlarının görüntülerinin paylaşılmasının sınav sıhhatini etkilemeyen münferit bir olay olduğu, adayın kolluk birimlerince gözaltına alındığı" belirtildi.

Açıklamada, "Adayın kimlik bilgisi tespit edilerek kolluk birimlerine intikal ettirilmiş ve aday, kolluk birimlerince gözaltına alınmıştır. Konuya ilişkin incelemede, fiilin sınavın sıhhatini etkilemeyen münferit bir olay olduğu anlaşılmış olup söz konusu aday ve ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında gerekli tüm hukuki yollara başvurulacağı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadeleri kullanıldı.



