ALES sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları açıklandı. işte 2024 ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ekranı...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanan 2024-ALES/3'ün değerlendirme işlemleri tamamlandı.
SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıl. ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.
Bu doğrultuda 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.
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