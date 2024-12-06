ALES sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları açıklandı. işte 2024 ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ALES sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı)
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AA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:26

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanan 2024-ALES/3'ün değerlendirme işlemleri tamamlandı.

SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıl. ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.

Bu doğrultuda 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.


Etiketler: #ales #ösym

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