ALES açıklandı mı? ALES sonuçları nasıl sorgulanır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları açıklandı. Peki, ALES açıklandı mı? ALES sonuçları nasıl sorgulanır?

ALES açıklandı mı? ALES sonuçları nasıl sorgulanır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:24

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2024 yılının son ALES sınavı sonuçları için tarih, yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli olmuştu. Peki, ALES açıklandı mı? ALES sonuçları nasıl sorgulanır?

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.


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