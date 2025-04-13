ALES soru ve cevapları erişime açıldı

Yayınlanma: 13.04.2025 - 13:36

Güncelleme: 13.04.2025 - 13:36

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün yapılan 2025-ALES/1'in temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 23 Nisan'da sona erecek.