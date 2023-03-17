Alev alev yanan motosikletini kurtarmak için kendini tehlikeye attı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 09:40

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 09:45

Edirne şehir merkezi Atatürk Bulvarında seyir halinde olan bir motosiklet aniden alev aldı. Motosikletten inen kurye hemen alevlere müdahale etmek isterken kısa sürede büyüyen alevler motosikleti sardı.

Kurye, motosikletini kurtarabilmek için kendini tehlikeye atarak yangını söndürmeye çalıştı ancak kuryenin müdahaleleri alevleri engelleyemedi.

Yangını izleyen araç sürücülerinin yardımda bulunmaması ve yangın tüpüyle müdahale etmemesi tepkilere neden oldu.

İlerleyen dakikalarda ise bir yurttaşın yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ettiği görüldü.

Moto kurye, yangından yara almadan kurtuldu.