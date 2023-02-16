Kadıköy’de hastane otoparkında otomobil alev alev yandı

İstanbul Kadıköy’de bulunan Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nin otoparkında bulunan lüks araç alevlere teslim oldu. Çıkan alevler başka bir otomobile de sıçradı. Otomobil sahibinin Hatay’dan İstanbul’a yaşlı bir depremzede yakınını getirdiği öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 19:01
Kadıköy’de hastane otoparkında otomobil alev alev yandı
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İstanbul'da bulunan Kadıköy Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi otoparkında 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangın kısa sürede otomobilin tamamını sararken, yanan otomobilim hemen yanında bulunan 34 COV 757 plakalı otomobile de alevler sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobiller kullanılmaz hale gelirken polis ekipleri otomobiller üzerinde inceleme yaptı. 31 NB 404 plakalı otomobilin sahibinin Hatay’dan İstanbul’a yaşlı bir depremzede yakınını getirdiği öğrenildi. 

Polis yangınla ilgili çalışma başlattı. 

                                    


kadıköy Hastane Yangın

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