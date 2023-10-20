Alev Coşkun ve Aysel Çelikel'e 'Cumhuriyetin Altın Çocukları' ödülü

Yayınlanma: 20.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.10.2023 - 03:00

Sempozyumun ilk bölümünde 100.Yıl Platformu’nun, Cumhuriyet’in 100.yılı nedeniyle verdiği, “Cumhuriyetimizin Altın Çocukları” ödülüne layık görülen, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve gazetemizin imtiyaz sahibi Alev Coşkun ile eski adalet bakanlarından ve önceki dönem ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel’e ödülleri takdim edilecek.

Sempozyumun ikinci bölümünde ise “Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve Türkiye Modeli” konulu panel yer alacak. Panelin yöneticiliğini, Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMOD) İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Lale Afrasyap yaparken panelde konuşmacı olarak Prof. Dr. Nur Serter, Prof. Dr. Korkut Boratav ve Prof. Dr. Melih Baş yer alacak.