Alevi Kültür Derneği'nden aşure afişlerinin kaldırılmasına tepki: 'Saygısızlık!'

Yayınlanma: 27.07.2023 - 15:50

Güncelleme: 27.07.2023 - 15:51

Antalya’da Alevi Kültür Derneği’nin aşure dağıtımına ilişkin üst geçitlere astığı afişler bir gün sonra kaldırıldı. Olayı kınadıklarını ifade eden Alevi Kültür Derneği Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz, yetkililerden açıklama beklediklerini belirtti.

Alevi Kültür Dernekleri Antalya Şube Başkanı Dursun Kaya da olayı kınadıklarını belirterek afişlerin kaldırılmasını saygısızlık olarak değerlendirdi.

“AFİŞLERİN HEPSİ DÜN TOPLANMIŞ"

Antalya’nın Gündemi’nde yer alan habere göre, Yılmaz, “Antalya’nın merkezinde üst geçitlerde bulunan afişlerin hepsi dün toplanmış. Belediye basınında görevli Batuhan Bey’in bu talimatı verdiğini öğrendik. Belediyeden henüz bir açıklama gelmedi. Alevi Kültür Dernekleri Türkiye’nin 81 ilinde örgütlü lokomotif bir kurumdur. Alevilere yapılan bir saygısızlık mı, alevi kültür derneklerinin tüzel kişilerine yapılan bir saygısızlık mı takdirini biz kamuoyuna bırakıyoruz ve bu durumu kınıyoruz. Yetkililerden bunu kimin neden yaptığını kamuoyu ile paylaşmasını istiyoruz” dedi.

“HER KİM YAPTIYSA..."

Yılmaz, olayla ilgili sosyal medya paylaşımında #kınıyoruz etiketi ile şunları ifade etti:

“Dün gece Antalya Büyükşehir Belediyesi yaya üst geçitlerine asılan Döşemealtı Şubemizin Aşure etkinlik pankartları kimliği belirsiz kişi kişiler veya kurumlar tarafından yerlerinden sökülerek tahrip edilmiştir. Bu üst geçitlerin kullanımı Büyükşehir Belediyesindedir. Yetkili kurumun bir açıklama yapmasını, sonucunu kurumlarımız ve kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz. Kepez Altınova Cemevi projesinin gerekçesiz iptalinden sonra şimdi de kutsalımız olan Aşuremize yapılan saldırıyı her kim yaptıysa kınıyoruz…”