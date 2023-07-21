Alevi Bektaşi Federasyonu'ndan Bakanlığın 'alternatif' etkinliklerine tepki: 'Yezid sofralarında yerimiz yok!'

Yayınlanma: 21.07.2023 - 09:46

Güncelleme: 21.07.2023 - 09:46

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın 12 Ağustos tarihinde yapacağı Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi Anma Etkinlikleri’ne katılım için Alevi kurumlarına yazı göndermesine dair yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Alevi-Bektaşilerin Serçeşme olarak kabul ettiği Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi Anma Etkinlikleri’ni bu yıl Hacıbektaş Belediye Başkanlığı ve Alevi-Bektaşi kurumları ortaklaşa olarak 16/17/18/19 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenleyeceklerine dair hatırlatmada bulunuldu.

Dernek kurum başkanlarına gönderilen genelgede şunlar ifade edildi:

“AKP’nin Alevi inancı ve kimliğini asimile etme ve baskılama çalışmalarının en önemli araçlarından biri haline gelen ve yine AKP tarafından KÜLTÜR ve TURİZM Bakanlığı altında kurulmuş olan ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR ve CEMEVİ BAŞKANLIĞI, alternatif bir etkinliği 12 Ağustos 2023 günü düzenliyor.

AKP tarafından düzenlenen bu Alternatif Anma Etkinliği’ne tüm Alevi Bektaşi kurumlarına ve İL KÜLTÜR TURİZM müdürlükleri tarafından gönderilen yazılar ile katılım sağlamamızı İstiyorlar. Bu yazıların birçok bileşenimize gönderildiği, sizlerden gelen telefonlardan biliyoruz. AKP’nin düzenlemiş olduğu anma etkinliğine özellikle; dede, baba, zakir ve demek/vakıf yöneticilerimiz ile üyelerimiz davet ediliyor.

Başta Şah-ı Şehidan İmam Hüseyin ve Kerbelâ’da katledilen canlarımız olmak üzere Bezm-i Elest’ten bu yana yapılan tüm katliamlara ve haksızlıklara karşı duruşun ve haykırışın simgesi olan Yas-ı Matem günlerindeyiz.

İbadetlerimizi yapıp oruçlarımızı tuttuğumuz, İmam Hüseyin’in şahsında Ehlibeyte, Ehlibeytte temsilini bulan insanlık değerlerine bağlılığımızı yineleyip, Ebu Süfyan soyuna ve Yezid’de sembolleşen bütün kötülüklere lanet ettiğimiz bu günlerde YEZİD sofrasına oturmak bize yakışmaz.

Biz Ali’ye selman olanlar, Yas-ı Matem ayında, Şah-ı Şehidan İmam Hüseyin’den miras kalan HÜSEYNİ DURUŞU sergilemek zorundayız.

Biz darağacında bile zalimin zulmüne karşı duran Pirimiz Pir Sultan Abdal’ın torunları, yolumuza sahip çıkmak zorundayız. Zamane Yezid’lerinin karşısında durmak, zulmün karşısında mazlumların avazı olmak yolumuzun gereğidir.

Biz Alevileri yakarak, keserek, katlederek bitiremeyeceğini anlayan Ebu Süfyan soyu, tıpkı Mervan gibi sinsi oyunlarla yolumuza saldırıp, yola zarar vermek istiyor. Alevi kimliğimize ve yolumuza sahip çıkmak hepimizin en önemli görevidir.

Bizim Yezid sofralarında yerimiz yoktur. Hiçbir bileşenimiz 12 Ağustos 2023 tarihinde Hacı Bektaş İlçesinde düzenlenecek olan bu etkinliklere katılım sağlamayacak ve katılım sağlayan üyeleri hakkında disiplin maddeleri işletilecektir.

Varma Yezid’in yanına, kokusu siner canına…”