Alevilere hakaret eden Yakup Tilki hakkında suç duyurusu

11 Şubat 2022 Cuma, 04:00

Kocaeli’nde Alevilere yönelik ayrımcı, nefret dili kullanıp küfreden, halkı kin ve nefrete yönelten Yakup Tilki’ye, Alevi Sivil Toplum örgütlerinden tepki geldi. Yapılan açıklamalarda, Alevilere yönelik nefret söyleminin bilinçaltının dışa vurması olarak değerlendirildi.

Kocaeli Adalet Sarayı’nda Yakup Tilki hakkında suç duyurusunda bulunan Alevi Sivil Toplum örgütleri, adliye binası önünde bir basın açıklaması yaptı. Ortak açıklamada, “Bu topraklarda değil Alevilere hakaret etmek, katletmek dahi ‘serbesttir’. Bize küfreden, tıpkı diğer Alevi katliamlarında olduğu gibi, Maraş, Çorum, Madımak katillerini besleyip koruyanlardır. Aslında bize küfreden ‘Cemevi cümbüş evidir’ diyenlerdir. Cemevlerimize ticarethane muamelesi yaparak milyonlarca insanın ibadethanesine bir de bu marifetiyle hakaret edenlerdir. Tescilli Madımak katili Ahmet Turan Kılıç’ı serbest bırakanlardır. Bu iklimi yaratan AKP’nin tekçi, ırkçı ve şeriatçı politikalarıdır. Çünkü onların demokrasiden anladığı, kendisi gibi düşünmeyen ve inanmayanlara baskı, tehdit ve hakaret etme özgürlüğüdür” denildi.