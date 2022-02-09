Sosyal medyada Alevi yurttaşlara küfür ve hakaret eden şahıs tutuklandı

09 Şubat 2022 Çarşamba, 22:51

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Y. T., Alevi yurttaşlara hakaret etti. Y. T.’nin sosyal medyada paylaşılan canlı yayın görüntüleri, büyük tepki çekti.

Yapılan şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Y. T.’yi gözaltına aldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da Yakup T. hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ suçundan soruşturma açıldığını bildirdi.

Adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

