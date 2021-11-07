Alevileri hedef alan Hayrettin Karaman'a 'zırva fetva' tepkisi

07 Kasım 2021 Pazar, 15:13

İktidara verdiği destekle bilinen Yeni Şafak yazarı ilahiyatçı Hayrettin Karaman'ın kişisel web sitesinde bir soruya verdiği yanıtta "Alevilere kız verilmez" demesi tepki çekti. Çorum Ehli Beyt Basın Sözcüsü Alevi Kanaat Önderi Teoman Şahin, "Hayrettin Karaman, evlenilmez diye fetva verdiğin o Alevi ile aynı görüş ve yaşam pratiğine sahip Sünni'yle evlenilir mi?” diye sordu.

Hayrettin Karaman'ın kendisine ait internet sitesinde 2021'de gelen bir evlilik sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Alevilik babadan oğula geçen bir soy, bir kan bağı değildir. İnsan bugün Alevi, yarın dönüp Sünni veya tersi olabilir. Bu gencin ailesi Alevi olmakla beraber gencin kendisi İslam'a Sünniler gibi inanıyorsa, Amentüyü bizler gibi kabul ediyorsa o makbul bir müslümandır. Eğer bilerek Aleviliğini koruyorsa, Alevilere ait olup İslam ile bağdaşması mümkün olmayan inançları ve uygulamaları muhafaza ediyorsa o genç ile Sünni bir kız evlenemez. Durumunuzu buna göre inceler kararı siz verirsiniz. "

Çorum Ehli Beyt Basın Sözcüsü Teoman Şahin, Hayrettin Karaman’ın 17-25 Aralık'ta iktidardaki isimlerin adının karıştığı yolsuzluk iddiaları sırasında, "Yolsuzluk da ayıp, günah ve suç olduğu halde tarifi ve hükmü bakımından hırsızlık değildir, hukuki sonuçları ve cezası farklıdır" dediğini hatırlatarak 'böyle bir zihniyete din alimi sıfatının yakıştırılmasının' İslam dinine hakaret olacağını söyledi.

Hayrettin Karaman’ın Çorumlu olmasının kendileri açısından ayrıca bir üzüntü kaynağını olduğunu belirten Teoman Şahin, “Hayrettin Karaman hemşehrim. Evlenilmez diye fetva verdiğin o Alevi ile aynı görüş ve yaşam pratiğine sahip Sünni'yle evlenilir mi? Hadi samimiyet testidir, zırva fetvanı değil tutarlılığını test edelim, yüreğin varsa buna cevap ver. Hükümetteki yolsuzluk, hırsızlık kul hakkı yemelere neden fetva vermiyorsun? Saray mollası dediğimiz din adamları, ister Alevi ister Sünni olsun her iki dünyada da bunlardan uzak duralım, zırvalarını test edelim” dedi.