Alevilerle ilgili skandal ifadelerde bulunun öğretmen hakkında karar

24 Eylül 2021 Cuma, 21:14

Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda, sözleşmeli olarak görev yapan M.K. adlı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, 8. sınıf öğrencilerine 20 Eylül'deki ders sırasında “Alevi olanlar parmak kaldırsın” dedikten sonra parmak kaldıran öğrencilere “Aleviler neden aptes alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor? sorularını yöneltti. İddiaya göre M.K., “Biz Hazreti Ali’yi sevmeyiz. Hazreti Ali, peygamber efendimizin eşine küfür etmiş” ifadelerini kullandı.

Gazetemizin ortaya çıkardığı haberin ardından din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenine kamuoyundan çok sert tepkiler gelmişti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gelen tepkilerina ardından Ankara Valiliği bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada söz konusu iddialar üzerine öğretmen görevden uzaklaştırıldığı açıkladı. Valilik açıklamasında soruşturmanın sürdüğünü belirtti.