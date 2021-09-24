Alevilerle ilgili skandal ifadelerde bulunun öğretmen hakkında karar
Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda, M.K. adlı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, dersinde Alevileri hedef almasının ardından Ankara Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı. M.K başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.
Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda, sözleşmeli olarak görev yapan M.K. adlı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, 8. sınıf öğrencilerine 20 Eylül'deki ders sırasında “Alevi olanlar parmak kaldırsın” dedikten sonra parmak kaldıran öğrencilere “Aleviler neden aptes alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor? sorularını yöneltti. İddiaya göre M.K., “Biz Hazreti Ali’yi sevmeyiz. Hazreti Ali, peygamber efendimizin eşine küfür etmiş” ifadelerini kullandı.
Gazetemizin ortaya çıkardığı haberin ardından din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenine kamuoyundan çok sert tepkiler gelmişti.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Gelen tepkilerina ardından Ankara Valiliği bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada söz konusu iddialar üzerine öğretmen görevden uzaklaştırıldığı açıkladı. Valilik açıklamasında soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden “ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu” iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup; konuyla İlgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir. Kamuoyuna duyurulur— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) September 24, 2021
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