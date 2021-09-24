Din kültürü öğretmeninden öğrencilere skandal sorular

24 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda, sözleşmeli olarak görev yapan M.K. adlı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, 8. sınıf öğrencilerine 20 Eylül'deki ders sırasında “Alevi olanlar parmak kaldırsın” dedikten sonra parmak kaldıran öğrencilere “Aleviler neden aptes alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor? sorularını yöneltti. İddiaya göre M.K., “Biz Hazreti Ali’yi sevmeyiz. Hazreti Ali, peygamber efendimizin eşine küfür etmiş” ifadelerini kullandı. Bazı öğrencilerin, derste yaşananları ailesine anlatması ve okula gitmek istememesi üzerine veliler, M.K. adlı öğretmenle görüştü. İddiaları kabul etmeyen M.K., velinin zülfikâr kolyesine işaret ederek “Zaten sormama gerek yok. Kimin ne olduğu belli. Boyunlarındaki kolyeden tanıdım kimin ne olduğunu” ifadelerini kullandı.

MÜDÜRLÜK GEÇİŞTİRDİ

Söz konusu derste yer alan bazı öğrencilerin, daha sonra Alevi öğrencilerle dalga geçtiğini de öne süren veliler ise okul müdürlüğüne şikâyette bulundu. Şikâyette, M.K’nin, “öğrenciler arasında kutuplaşmaya neden olduğu, öğrencilerin problem yaşamasına ve psikolojik olarak yıpranmalarına neden olacak şekilde davrandığı ve öğrencileri olumsuz yönde etkilendiği” belirtildi. Okul müdürlüğünün ise “M.K. hakkında işlem yapılmadığını ve uyarıldığını, davranışın tekrarlanması durumunda işlem yapılacağını” söylediği kaydedildi. Cumhuriyet’in ulaşmaya çalıştığı okul yetkilileri ise gazetemize dönüş yapmadı.