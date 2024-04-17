Alevlenen köz, 4 ev, 2 ahır ve traktörü yaktı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ekmek pişirilen ateşten kalan közün alevlenmesi sonucu çıkan yangında, 4 ev, 2 ahır ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 15:40
Alevlenen köz, 4 ev, 2 ahır ve traktörü yaktı
Abone Ol google-news

İlçeye bağlı Çakırlar köyünde Azime E.'ye ait evde iddiaya göre; ekmek pişirdikten sonra söndürülen ateşten kalan köz, gece saatlerinde alevlendi.

Alevler rüzgarın da etkisiyle önce Azime E.'nin evine, ardında da bitişikteki diğer yapılara sıçradı. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye, jandarma, İl Orman İşletme Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Ekiplerin saatler süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında Azime E.'nin evi ile bitişiğindeki ahır ve traktör, H.K.'ya ait ev ve ahır, H.E. ve S.E.'ye ait evler kullanılamaz hale geldi.

Çankırı Valisi Fırat Taşolar ve Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör, köye gelerek incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

 


Çankırı haberleri traktör haberleri

İlgili Haberler

Son dakika... AFAD duyurdu: Çankırı'da deprem!

Son dakika... AFAD duyurdu: Çankırı'da deprem!
Çankırı'da seçimi kim kazandı? Çankırı Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Çankırı yerel seçim sonuçları....

Çankırı'da seçimi kim kazandı? Çankırı Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Çankırı yerel seçim sonuçları....
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Zaferin ardından ilk grup toplantısı: Özgür Özel'den 'genel seçim' mesajı!

Son Dakika... Zaferin ardından ilk grup toplantısı: Özgür Özel'den 'genel seçim' mesajı!
‘Evde paketleme işi’ vaadiyle insanları dolandırıyorlardı…19 kişi gözaltına alındı!

‘Evde paketleme işi’ vaadiyle insanları dolandırıyorlardı…19 kişi gözaltına alındı!
Beypazarı maden suyu İsviçre’de yasaklandı... Beypazarı Soda'dan ilk açıklama: 'AB üyelerinde mevzuat oranı...'

Beypazarı maden suyu İsviçre’de yasaklandı... Beypazarı Soda'dan ilk açıklama: 'AB üyelerinde mevzuat oranı...'
Günlük burç yorumları: 18 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 18 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
Beypazarı maden suyu İsviçre’de yasaklandı... Beypazarı Soda'dan ilk açıklama: 'AB üyelerinde mevzuat oranı...'

Beypazarı maden suyu İsviçre’de yasaklandı... Beypazarı Soda'dan ilk açıklama: 'AB üyelerinde mevzuat oranı...'
Oscar ödüllü 21 filmin yapımcısı faaliyetlerini durduruyor

Oscar ödüllü 21 filmin yapımcısı faaliyetlerini durduruyor
Bankaya götürdüğü cesetle kredi başvurusu yaptı!

Bankaya götürdüğü cesetle kredi başvurusu yaptı!
YSK Başkanı Ahmet Yener’den ‘Hatay’ ve ‘Ordu’ açıklaması: Bugün görüşülür…

YSK Başkanı Ahmet Yener’den ‘Hatay’ ve ‘Ordu’ açıklaması: Bugün görüşülür…