Son dakika... AFAD duyurdu: Çankırı'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Çankırı'nın Bayramören ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 10.54 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 12:16
Son dakika... AFAD duyurdu: Çankırı'da deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Çankırı'nın Bayramören ilçesinde saat 11.53 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 10.54 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


afad haberleri büyüklük haberleri Çankırı haberleri deprem haberleri kilometre haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika: AFAD duyurdu... Akdeniz'de deprem!

Son Dakika: AFAD duyurdu... Akdeniz'de deprem!
Deprem mi oldu? 21 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Deprem mi oldu? 21 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
CHP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Adayı Ayşe Ünlüce: 'Eskişehir depreme hazır olacak'

CHP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Adayı Ayşe Ünlüce: 'Eskişehir depreme hazır olacak'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Valilikten CHP'nin miting otobüsüne taş atılmasına ilişkin açıklama: 'Serbest bırakıldı'

Valilikten CHP'nin miting otobüsüne taş atılmasına ilişkin açıklama: 'Serbest bırakıldı'
Rize’de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Rize’de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
İstiklal Marşı’nı yanlış okuyan Altınok’tan ‘savunma’: ‘Doğaçlama yaptım’

İstiklal Marşı’nı yanlış okuyan Altınok’tan ‘savunma’: ‘Doğaçlama yaptım’
Fenerbahçe Beko, Barcelona’yı mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Barcelona’yı mağlup etti
İş insanı olarak tanınan Moiz Mitrani şebekenin lideri çıktı

İş insanı olarak tanınan Moiz Mitrani şebekenin lideri çıktı
2 gezi teknesi alev alev yandı

2 gezi teknesi alev alev yandı
Murat Kurum'dan ikinci 'malvarlığı' açıklaması: Bir evi unutmuş!

Murat Kurum'dan ikinci 'malvarlığı' açıklaması: Bir evi unutmuş!
Borsa güne 0,9 yükselişle başladı

Borsa güne 0,9 yükselişle başladı