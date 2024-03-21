Son dakika... AFAD duyurdu: Çankırı'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Çankırı'nın Bayramören ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 10.54 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Çankırı'nın Bayramören ilçesinde saat 11.53 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 10.54 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 21, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Bayramören (Çankırı)
Tarih:2024-03-21
Saat:11:53:07 TSİ
Enlem:40.9825 N
Boylam:33.21806 E
Derinlik:10.54 km
Detay:https://t.co/d6SOHf7nfr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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