Alevlere teslim olan 2 konteyner kullanılmaz hale geldi
Hatay’da alevlere teslim olan inşaat işçilerinin kaldığı 2 konteyner kullanılmaz hale geldi.
İskenderun İlçesi Cebike Mahallesi’nde bulunan şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Yaşanan yangından dolayı yanan 2 konteyner kullanılmaz hale geldi.
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