Alevlere teslim olan minibüs küle döndü

Eskişehir’de bir minibüste çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, araç kullanılamaz hale geldi.

Alevlere teslim olan minibüs küle döndü
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İHA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 16:41

Beylikova İlçesi’nde park halindeki bir minibüste yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken, minibüs küle döndü.

Ekipler, yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.


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