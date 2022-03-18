Aleyna Ağgül davasında yeni gelişme!
Aleyna Ağgül'ün Iğdır'da 30 Eylül gecesinde evinin yan tarafında cansız bedenine ulaşılmıştı. Ağgül'ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın'ın yargılanmasına başlandı.
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Iğdır'da, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakıp, 30 Eylül 2021 gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül'ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın’ın yargılanmasının ilk duruşması Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
DAVA ERTELENDİ
Toplam 13 saat süren duruşmada tanıklar ve iki tarafın avukatları dinlendi. Iğdır’da görülen duruşmaya Erzincan'da tutuklu bulunan Gökhan Argın da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Mahkeme, avukatların savunmasının ardından duruşmayı 15 Nisan’a erteledi. Gökhan Argın’ın tutukluluk halinin ise devamına karar verdi.
Mahkeme sonrası açıklama yapan Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Aydanur Ağayar, “Bugün Aleyna Ağgül’ün ilk duruşması yapıldı. 13 saat süren duruşmanın sonucunda tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşması Nisan 15 saat 10.00’a bırakıldı. Aleyna Ağgül’ün daha önceki Cumhuriyet Savcılığındaki dosyalarının dosya arasına alınmasına karar verildi” dedi.
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