Aleyna Ağgül'ün ölümü ilgili soruşturmada yeni gelişme

Iğdır’da intihar ettiği iddia edilen 18 yaşındaki Aleyna Ağgül’ün ölümüyle ilgili tutuksuz yargılanan Gökhan A. tekrar gözaltına alındı. Zanlı, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

(İHA)
07 Ekim 2021 Perşembe, 20:47
Aleyna Ağgül'ün ölümü ilgili soruşturmada yeni gelişme
Abone Ol google-news

Iğdır'da 30 Eylül gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül'ün (18) ölmeden önce bıraktığı notta işaret ettiği Gökhan A., Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında bugün yeniden adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Burada ifadesi tekrar alınan Gökhan A. sağlık kontrolünden sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler