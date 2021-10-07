Aleyna Ağgül'ün ölümü ilgili soruşturmada yeni gelişme

07 Ekim 2021 Perşembe, 20:47

Iğdır'da 30 Eylül gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül'ün (18) ölmeden önce bıraktığı notta işaret ettiği Gökhan A., Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında bugün yeniden adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Burada ifadesi tekrar alınan Gökhan A. sağlık kontrolünden sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.