Iğdır'da şüpheli şekilde yaşamını yitiren Aleyna Ağgül'ün ailesi, kızlarının intihar etmediğini belirtiyor

06 Ekim 2021 Çarşamba, 15:48

Iğdır'da 30 Eylül gecesi evinin yan tarafındaki apartmanda cansız bedeni bulunan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün,'ün ölümü ile ilgili her geçen gün farklı bilgiler ortaya çıkıyor.

Aleyna'nın ölümünden bir gün önce şüpheli Gökhan A. hakkında, ’şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatın gizliğini ihlal’ suçlamasıyla şikayette bulunduğu ve polise verdiği ifadesinde, kendisine yapılan tehditlerin sosyal medya hesabının mesaj bölümünde olduğunu belirttiği ortaya çıktı. Kızının intihara sürüklenmediğini, ölümüyle ilgili araştırılması gereken çok fazla konu olduğunu söyleyen baba Kemal Ağgül, Cumhuriyet'e konuştu.

Kemal Ağgül, Aleyna'nın ölümünden önce kızının psikolojisiyle ilgili farklı bir durumla karşılaşmadığını ve intihara meyilli birisi olmadığını belirtti. Ağgül, ''Gökhan A. isimli şahıs kızımı saplantı haline getirmiş, olay gecesi de polisler kendisini zaten kızımın yakınlarında buluyor." dedi.

Kemal Ağgül'e yönelttiğimiz sorular ve yanıtları şöyle:

- Aleyna size maruz bırakıldığı tehditleri anlattı mı? Şüphelendiğiniz herhangi bir durum oldu mu?

''Hayır bana hiç detaylı anlatmadı. Anlatsa biz önlemini alırdık. Şimdi benim kızım bu Gökhan A. isimli şahsın çocuğuyla okuldan, liseden arkadaş. Bu arkadaşlıktan dolayı bu adam kızımı saplantı haline getiriyor. Ben kızıma sormaya çalıştığımda da bana, 'çocuk şubeye gittim, uzaklaştırma aldırdım baba' dedi. Ben bilgi almak için çocuk şubeye gittim ama şahsın ismini falan söylemediler. Bu adam benim kızımı yine de rahatsız etmeye devam ediyor. Çorap söküğü gibi çıkıyor şimdi adamın yaptıkları da.''

'DÖRDÜNCÜ KATTAN ATLAYAN KİŞİ PARAMPARÇA OLUR'

- Siz Aleyna'nın ölümünün haberini nasıl aldınız ve şüpheliler nerede bulundu?

''Olay günü zaten benim kızımı darbediyor Gökhan isimli şahıs. Devlet hastanesine giriş kaydı var Aleyna'nın. Sonra Aleyna eve geliyor ama bir şekilde dışarı çıkarıyorlar. Benim kızımın dördüncü kattan kendini attığını söylüyorlar, bu doğru değil. Dördüncü kattan atlayan kişi paramparça olur. Bir cevizi bile atarsanız parçalanır. 55-60 kilo bir kişi atlamış olsaydı eğer elinde telefon baş üstü yatıyor olmazdı. Gece saat 3'te gerçekleşiyor olay, bana sabah 10'da haber veriyorlar. Bana hastane haber verdi. Olay yerinde polisler bu şüphelileri zaten yakalıyor, diyor 'sizin bu saatte burada ne işiniz var?'. Kızım orada yerde yatarken bile Gökhan A. isimli şahıs kızıma bakarak 'Öldüreceğim onu' demiş. Bu olanlar çok zor ve altından da zor kalkacağız ama savcılarımıza inanıyoruz.''

- Mahkeme heyeti ve yurttaşlar, yanlış bilgi dolaşmaması adına Aleyna ile ilgili neyi bilmeli ?

''Ben çocuğuma özel öğretmen tutmuştum, masa sandalye almıştım. İntihara meyilli bir çocuk değildi Aleyna. Arkadaşlarıyla da normal anlaşıyordu. Kızımı komploya getirdiler. Kesin onları şikayet edeceğini düşündükleri için bu olayı gerçekleştirdiler. Kızımı senaryoyla ortadan kaldırmak istediler. Savcılarımız bu davayı halledecekler inşallah.''