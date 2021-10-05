Aleyna Ağgül, emniyete verdiği şikayet dilekçesinde mesajların yerini belirtmiş

05 Ekim 2021 Salı, 15:59

Iğdır'da intihara sürüklenerek yaşamını kaybeden 18 yaşındaki Aleyna Ağgül’ün emniyete şikayet için gitiğinde verdiği ifadesinde, 43 yaşındaki Gökhan A.'nın gönderdiğini iddia ettiği tehdit mesajlarını kendisine ait ancak şifresini hatırlayamadığı sosyal medya hesabında depoladığını anlatmasının ardından polis bu yönde çalışma başlattı. Polisin hesaba girerek, şüpheli Argın’a ait tehdit mesajlarını ortaya çıkarmaya çalıştığı öğrenildi.

ALEYNA'NIN BELİRTTİĞİ TEHDİTLER, YAZIŞMALARDA DURUYOR OLABİLİR

Iğdır’da 30 Eylül günü oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda cansız bedeni bulunan Aleyna Ağgül’ün şüpheli ölümüyle ilgili Iğdır Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması çok yönlü sürüyor. Gökhan A. hakkında, ‘Şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal' suçlamasıyla şikayetçi olan Aleyna Ağgül’ün ölmeden bir gün önce emniyette verdiği ifadesinde, “Gökhan A.'yla sevgili olduktan sonra, kendisine karşı geldiğimde, 'Elimde fotoğrafların ve videoların var. Karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar' diyerek tehdit ve şantaj yapıyordu. Bu yazışmaları da şu an şifresini unuttuğum sosyal medya hesabımın mesaj bölümünde saklıdır” dedi.

Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Aleyna Ağgül’ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek için Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü’ne gönderdi.

TEHDİT İÇİN SAHTE HESAPLAR AÇMIŞ

Soruşturmada ayrıca şüpheli Gökhan A'nın Aleyna Ağgül’e yönelik tehdit ve şantaj mesajlarını sahte Instagram hesaplarından gönderdiği bilgisi de araştırılıyor. Aleyna Ağgül ifadesinde, Argın’ın sahte Instagram hesapları açtığı ve bunlardan kendisine ulaşarak, ‘Bende fotoğrafların ve videoların var. Bana karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar' içeriğinde mesajlar gönderdiğini bildirmişti. Ölümünden yaklaşık 1 hafta önce sosyal medya hesabına, A.A. isimli sahte hesaptan 'Merak etme bir iki video evime gelişin. İlaç atman. Gel al beni demen' mesajları gönderdiği de Ağgül'ün tarafından ifadesinde belirtilmişti.

ŞİDDETİ ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI ALDIRMIŞ

Aleyna Ağgül’ün ölmeden bir önce verdiği ifadesi sonrası şüpheli Gökhan Argın’la ilgili olarak 6284 sayılı kanun kapsamında şiddeti önleyici tedbir kararı aldırdığı ancak tebliğin gerçekleşmeden Aleyna'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.