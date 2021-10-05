Aleyna Ağgül'ün ölümü ile ilgili başlatılan davaya Aile Bakanlığı müdahil olma talebinde bulundu
Iğdır'da 30 Eylül gecesi evinin yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve tecavüze maruz bırakıldığı için intihara sürüklendiği belirtilen Aleyna Ağgül'ün davasına, Aile Bakanlığı da davaya müdahil olma talebinde bulundu.
Aleyna’nın ölümü ile ilgili Aile Bakanlığı da davaya müdahil olma talebinde bulundu.
ŞÜPHELİLERİN SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ EDİLMİŞTİ
Iğdır’da 42 yaşındaki Gökhan A. tarafından tecavüze maruz bırakıldığı iddia edilen ve intihara sürüklendiği söylenilen 18 yaşındaki Aleyna Ağgül’ün ölümü ile ilgili Aile Bakanlığı da davaya müdahil olma talebinde bulundu.
Iğdır’da 30 Eylül gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihara sürüklendiği söylenilen Aleyna Ağgül’ün ölümü ile ilgili tepkiler devam ediyor. Olayın araştırılması için ‘sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız’ diyen Iğdır Barosundan sonra, Aile Bakanlığı da davaya müdahil olma talebinde bulundu. Gökhan A’nın, delil yetersizliğinden serbest bırakılmasına soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi’ne itiraz etmişti.
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